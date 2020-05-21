2020-05-21T14:49:05+03:00
Общество

Вторая очередь реконструкции Центрального парка Воронежа может начаться только через два-три года

Не известно, будут ли к тому времени востребованы идеи иностранных подрядчиков, которые выиграли конкурс
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Ранее власти Воронежа выбрали голландских архитекторов проектировать вторую очередь Центрального паркаРанее власти Воронежа выбрали голландских архитекторов проектировать вторую очередь Центрального паркаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Вторая очередь реконструкции Центрального парка может быть реализована в течение двух-трех лет. Об этом 21 мая сообщил руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

Перед этим он признал, что финансирование работ на общественных пространствах, скорее всего, в ближайшее время будет скромнее. В Воронеже тем временем накопилась уже очередь из проектов, которые нужно реализовать.

Например, в Воронеже не так давно показывали новую концепцию реконструкции Петровской набережной с аквапарком, шаттлами и аттракционами. Впрочем, была и другая версия. Вероятно, проект набережной сейчас стоит в приоритете.

Опять же в Воронеже ищут подрядчика на завершение реконструкции парка «Орленок».

Напомним, ранее власти Воронежа выбрали голландских архитекторов проектировать вторую очередь Центрального парка. Но позже идеи иностранных подрядчиков поставили под сомнение. И до сих пор стоит вопрос о том, будут ли они реализованы в том виде, который был предложен в рамках конкурса.Однако Андрей Еренков заверил, что все наработки будут использованы в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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