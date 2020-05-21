В Воронеже рассказали, какой участок Петровской набережной обновят в первую очередь

21 Май 2020 2020-05-21T14:22:06+03:00

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Стало известно, что вскоре стартует первый этап проектирования Петровской набережной.

- Начнутся проектные работы по первой очереди набережной – от Адмиралтейской площади до пересечения с улицей Большая Стрелецкая, - сообщил руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков. – Эту зону планируется сделать тихой, прежде всего для прогулок горожан. Дальнейшее проектирование Петровской набережной связано с тем, как быстро удастся найти инвесторов для общественно-деловой застройки. По мере того, как они будут приходить, и будут планироваться этапы обновления этого городского пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU