Воронежец разбил кирпичом «Мерседесе», который обрызгал его из лужи

21 Май 2020 2020-05-21T14:15:48+03:00

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Случайный конфликт между водителем и пешеходом в Липецке обернулся уголовным делом. 8 мая в одном из дворов по улице Терешковой 47-летняя женщина на «Мерседесе» облила грязью из лужи пешехода и поехала дальше. Пострадавшим оказался житель Воронежа. Мужчина обиделся, рассвирепел, поднял первый попавшийся под руку кирпич и бросил вдогонку уезжавшей иномарки. В полиции ущерб оценили в 184 869 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Липецкой области, женщина сразу же обратилась в полицию, воронежца нашли за несколько минут и доставили в отделение. Он вину отрицать не стал. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества). Мужчине грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU