На реставрации замка Ольденбургских под Воронежем сэкономят более 5 млн рублей

21 Май 2020 2020-05-21T15:05:02+03:00

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На пятом этапе реставрации дворца Ольденбургских в Рамони областные власти сэкономят более 5 млн. Согласно информации на портале госзакупок, подрядчик, выигравший тендер, предложил выполнить работы за 36,9 млн рублей, в то время, как начальная цена контракта составляла 42,2 млн рублей.

Напомним, держателю контракта предстоит реставрировать кабинет и апартаменты принцессы, парадную лестницу, два служебных и три выставочных помещения, а также три коридора. Нужно также прочистить вентиляцию и печные каналы, покрыть потолки штукатуркой и украсить их лепными карнизами. Кроме того, обследовать чердачные перекрытия между первым и вторым этажом и при необходимости их укрепить. А на втором и третьем этажах дворца нужно будет восстановить перегородки, бывшие там в старину. Также требуется постелить на полах щитовой паркет и покрытие из хвойных и дубовых досок и обработать все это огнезащитным составом и лаком.

Работы нужно завершить к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU