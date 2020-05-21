Спасатели предупреждают воронежцев о наступающих заморозках
Температура может упасть в ближайшее время
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Ночью и утром 22 мая местами в Воронеже и области ожидается опасное агрометеорологическое явление - заморозки до 2 градусов. Штормовое предупреждение поступило от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Спасатели предупреждают жителей региона, особенно работающих в аграрном секторе, скорректировать свои планы на этот день в соответствии с предупреждением.
Ранее синоптики рассказали «КП-Воронеж», когда в регионе кончатся холод и дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU