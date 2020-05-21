Во время самоизоляции воронежцы начали подрабатывать «слушателями», «друзьями» и «собутыльниками»

21 Май 2020 2020-05-21T13:06:11+03:00

За час своего внимания они, как правило, просят от 300 до 2 тысяч рублей

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Режим повышенной готовности в Воронежской области в связи с коронавирусом продлили до 31 мая. Есть и послабления: теперь воронежцы могут, например, официально заниматься спортом и гулять на улице при условии соблюдения дистанции. В указе отмечено, что спорт должен быть индивидуальным.

Однако по-прежнему всем жителя региона рекомендуют соблюдать самоизоляцию. Но как быть, если хочется хоть какой-то социализации? Можно, конечно, позвонить друзьям, родным или вспомнить о тех, с кем давно не общались...

Но некоторые воронежцы предлагают альтернативный вариант, а заодно и зарабатывают на тех, кто страдает от необходимых ограничений.

На сайтах бесплатных объявлений все чаще встречаются объявления с заголовками: «слушатель» или «друг». Как правило так, «товарищ» готов будет провести с вами час за символические 300 рублей, хотя цена порой доходит и до 2 тысяч. Как правило если в объявлении указан не просто «слушатель», а «слушатель-психолог» - стоимость услуги сразу же возрастает.

Что же предлагают? Связаться по телефону или списаться в месенджерах.

- Выслушаю, поддержу, не осужу. Если нужно, дам совет. Большой жизненный опыт, - пишет некая Галина, поставив на свое объявление картинку с цитатой Мураками.

Стоит отметить, что «слушатели» не часто показывают свое лицо в подобных объявлениях. Кто-то ставит стоковые портреты.

- В наше трудное и непростое время, многим людям не хватает общения и внимания, - сразу заходит с козырей Дмитрий. Обещает поднять настроение, а ваши секреты оставить конфиденциальными. Предоплата - 100%.

За деньги можно найти и "друга"

А вот Михаил и вовсе согласен стать другом любого воронежца за те же 300 рублей в час. Мужчина сразу заявляет: «Помогу убрать комплексы».

Дать совет в столько непростое время готовы даже школьники. Уж у них-то наверняка богатый жизненный опыт.

Скрасить вечер готовы и «собутыльники» за 500 - 1500 рублей в час. Хотя эти объявления больше похожи на шутку, чем на серьезную попытку заработать на людях, которым нужно общение.

ИСТОЧНИК KP.RU