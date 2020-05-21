В Воронеже сгоревший подземный переход пока не отдают на реконструкцию никому

21 Май 2020 2020-05-21T13:52:24+03:00

Сейчас хотя бы освещение в переходе есть. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Похоже, что заброшенное сооружение нужно только людям, которые там до этого торговали [фото]

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В мэрии сообщили об итогах конкурса по поиску инвестора для реконструкции подземного перехода на Московском проспекте возле опорного университета. На него подали всего одну заявку. Причем сделали ее торговцы, которые вынуждены были закрыть свои павильоны после пожара 7 декабря 2017 года. В мэрии отметили, что по правилам конкурса на него должны быть представлены по крайней мере две заявки. В то же время к документам, предоставленным торговцами, замечаний не было, и, видимо, им в конце концов и отдадут переход в концессию.

После пожара переход стал фактически заброшенным. Периодически в нем бьют лампы, из-за чего люди вынуждены идти по совершенно темной «подземке». Даже появлялась информация о появившемся там маньяке, правда, в последнее время разговоры о нем затихли. На данный момент переход освещен, но никаких торговых павильонов там нет.

Напомним о судьбе других подземных переходов Воронежа. У цирка практически все работы подходят к концу. Как рассказали представители компании-концессионера, на сегодняшний полностью завершена установка всех подъемников, проведены пусконаладочные работы.

- Мы уже подали заявку в Ростехнадзор для получения экспертной оценки, которая позволит нам запустить подъемники. В свою очередь добавлю, что приложим все усилия, чтобы сделать переход максимально удобным для жителей города. Однако, сложившаяся эпидситуация пока не позволяет провести необходимые работы и дать техническое заключение, - сообщил заместитель директора ООО «Меридиан» Григорий Леденев.

На остальных переходах реконструкция пока только в планах. По переходам на улицах Ворошилова и Димитрова и проспекте Революции в мэрии ждут предложений об участии в конкурсах от потенциальных инвесторов до 28 мая. Узкий тоннель недалеко от «Галереи Чижова» просто решили закрыть.

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ИСТОЧНИК KP.RU