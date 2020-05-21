2020-05-21T13:00:19+03:00
Происшествия

Поймали жителя Воронежской области, зарезавшего собутыльника

Молодой парень погиб из-за того. что пришел "доконфликтовать"
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новохоперском районе поймали убийцу 29-летнего мужчины, которое произошло вечером 17 мая в поселке Половцево.

Около шести часов вечера сосед разнял драку во дворе соседнего дома: кулаками махали 36-летний хозяин и 29-летний парень, оба были пьяными. В итоге гость ушел. Но через полчаса вернулся «договорить». И это стало роковой ошибкой. Потому что хозяин вышел на улицу с ножом. И после словесной перепалки ударил знакомого ножом в живот. Потерпевший скончался на улице от полученного ножевого ранения.

Когда 36-летнего хозяина дома задержали, он признался в убийстве.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже женщина ходит по квартирам и, представляясь приставом, «арестовывает» имущество
В Воронеже стало известно, что будет с территорией бывшего экскаваторного завода
Вторая очередь реконструкции Центрального парка Воронежа может начаться только через два-три года
В Воронеже за сутки выздоровели от коронавируса 79 человек
В Воронеже рассказали, какой участок Петровской набережной обновят в первую очередь
Воронежец разбил кирпичом «Мерседесе», который обрызгал его из лужи
На реставрации замка Ольденбургских под Воронежем сэкономят более 5 млн рублей
Спасатели предупреждают воронежцев о наступающих заморозках
Во время самоизоляции воронежцы начали подрабатывать «слушателями», «друзьями» и «собутыльниками»
В Воронеже сгоревший подземный переход пока не отдают на реконструкцию никому
Поймали жителя Воронежской области, зарезавшего собутыльника
У заместителя мэра Воронежа заподозрили коронавирус
Воронежцы могут получать квитанции для уплаты взносов на капремонт по электронной почте
Воронежцы отметят День славянской письменности в режиме онлайн
За сутки аферисты выманили у воронежцев более 500 тыс рублей
Под Воронежем поймали водителя, накопившего штрафов почти на 50 тыс рублей
Последний звонок в Воронеже 2020: для выпускников запустили серию челленджей
В Воронеже из-за не уступившего дорогу "Форда" "Фольксваген" врезался на встречке в "Газель"
За 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ
В Воронеже проведут независимую экспертизу сметы реконструкции театра оперы и балета
Театр «Шут» научит воронежцев делать куклы
У 41 жителя Воронежской области выявили коронавирус на 21 мая
Воронежский журнал наградили медалью «Михаил Шолохов»
Воронежская управляющая компания отремонтировала кровлю дома после вмешательства госжилинспекции
Под Воронежем мужчина нашел потерянный телефон друга и забрал его себе