Поймали жителя Воронежской области, зарезавшего собутыльника
В Новохоперском районе поймали убийцу 29-летнего мужчины, которое произошло вечером 17 мая в поселке Половцево.
Около шести часов вечера сосед разнял драку во дворе соседнего дома: кулаками махали 36-летний хозяин и 29-летний парень, оба были пьяными. В итоге гость ушел. Но через полчаса вернулся «договорить». И это стало роковой ошибкой. Потому что хозяин вышел на улицу с ножом. И после словесной перепалки ударил знакомого ножом в живот. Потерпевший скончался на улице от полученного ножевого ранения.
Когда 36-летнего хозяина дома задержали, он признался в убийстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU