Воронежцы могут получать квитанции для уплаты взносов на капремонт по электронной почте

21 Май 2020 2020-05-21T12:29:37+03:00

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Воронежцы могут оплачивать взносы на капремонт, не выходя из дома - с помощью платежных онлайн-сервисов. Квитанции можно получить по электронной почте, зайдя в «Личный кабинет» на сайте регионального оператора (www.fkr36.ru)

- Для этого достаточно поставить галочку в соответствующем регистрационном поле. Получив электронный платежный документ, собственник помещения может сразу же уплатить взнос на капремонт на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, с помощью сервиса «Уплата взносов онлайн любой картой», - сообщили в региональном Фонде капремонта. - После того, как способ получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику помещения не будет. При этом электронный вариант квитанции равносилен бумажному. Но по желанию доставку документа в почтовый ящик можно возобновить.

ИСТОЧНИК KP.RU