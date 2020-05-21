Воронежцы отметят День славянской письменности в режиме онлайн

21 Май 2020 2020-05-21T11:51:02+03:00

Можно посмотреть запись концерта, мастер-класс по написанию букв кириллицы и обзоры книг

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24 мая воронежцы традиционно отметят День славянской письменности и культуры - в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые более тысячи лет назад принесли на русскую землю письменность.

Ввиду текущей эпидемиологической ситуации, связанной с ограничительными мерами на массовые мероприятия в связи с коронавирусом, праздник пройдет в режиме онлайн.

В группах соцсетей краеведческого музея появится цикл материалов из рубрики #деньвистории.

Библиотека имени Никитина проведет тематический обзор литературы «Праздник слова».

В соцсетях и на сайте Воронежской областной детской библиотеки юным читателям прочитают рассказ «Аз, буки, веди …» о происхождении букв русского алфавита, покажут онлайн мастер-класс «Фантастические буквы и где они обитают», а также проведут обзор книг.

Воронежская филармония покажет архивную видеозапись концерта в Зеленом театре, в программе которого духовные песнопения, произведения русских композиторов-классиков и современных авторов, песни из кинофильмов, детские песни и мелодии военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU