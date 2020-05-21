Воронежцы отметят День славянской письменности в режиме онлайн
24 мая воронежцы традиционно отметят День славянской письменности и культуры - в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые более тысячи лет назад принесли на русскую землю письменность.
Ввиду текущей эпидемиологической ситуации, связанной с ограничительными мерами на массовые мероприятия в связи с коронавирусом, праздник пройдет в режиме онлайн.
В группах соцсетей краеведческого музея появится цикл материалов из рубрики #деньвистории.
Библиотека имени Никитина проведет тематический обзор литературы «Праздник слова».
В соцсетях и на сайте Воронежской областной детской библиотеки юным читателям прочитают рассказ «Аз, буки, веди …» о происхождении букв русского алфавита, покажут онлайн мастер-класс «Фантастические буквы и где они обитают», а также проведут обзор книг.
Воронежская филармония покажет архивную видеозапись концерта в Зеленом театре, в программе которого духовные песнопения, произведения русских композиторов-классиков и современных авторов, песни из кинофильмов, детские песни и мелодии военных лет.
ИСТОЧНИК KP.RU