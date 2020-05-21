2020-05-21T11:39:31+03:00
Происшествия

За сутки аферисты выманили у воронежцев более 500 тыс рублей

Всех обманули дистанционно
Ярослав ИВАНОВ
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За 20 мая жертвами мошенников стали девять жителей Воронежской области. Большинство из них обманули по "удаленке" - дистанционно - через интернет и по телефону. В общей сложности потерпевшие потеряли более полумиллиона рублей.

Так, 32-летний житель Советского района пообщался с лже-сотрудником банка. Байка старая: ваш счет подвергся несанкционированному вмешательству. Чтобы защитить сбережения - переводите средства на безопасный резервный счет, якобы созданный банковской организацией. Мужчина рекомендовал проследовать к банкомату, снять деньги и внести их на резервный счет. Потерпевший все выполнил, подарив аферистам 240 тысяч рублей.

Будьте бдительны! Не верьте никаким "сотрудникам банков", перезванивайте в отделение банка по телефону на своей банковской карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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