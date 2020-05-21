Под Воронежем поймали водителя, накопившего штрафов почти на 50 тыс рублей

21 Май 2020 2020-05-21T10:53:42+03:00

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В Бобровском районе утром 20 мая сотрудники ГИБДД остановили «Шкоду Суперб» с номерами Беларуси. Проверив автомобиль по информационным базам ГИБДД, инспекторы обнаружили, что камеры фотовидеофиксации запечатлели 40 превышений скоростного режима этим авто. Общая сумма штрафов составила 48 500 рублей, которые водитель, 30-летний житель села Лосево, не оплачивал.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили мужчине постановления на оплату штрафов за все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU