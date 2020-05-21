Последний звонок в Воронеже 2020: для выпускников запустили серию челленджей
В этом году последний звонок для воронежских школьников пройдет в режиме онлайн. Ранее руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов рассказал, что в качестве альтернативы традиционному празднику рассматриваются виртуальные марафоны. И вот 21 мая ведомство запустило серию челленджей для выпускников, их родителей и друзей.
Для участия в челлендже «Школьная эволюция» нужно:
- опубликовать пост в Instagram или «ВКонтакте», выложив две фотографии 1 и 11 класса в форме с выпускной ленточкой;
- начать пост со слов «Спасибо школе за…», а дальше написать, каким умениям и навыкам, которые помогут дальше, научила вас школа;
- при публикации использовать хэштеги #ШкольнаяЭволюция36 #рдш36 #хочувворонеж.
Информация о других онлайн-мероприятиях будет постепенно появляться в группе департамента образования.
ИСТОЧНИК KP.RU