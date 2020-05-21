В Воронеже из-за не уступившего дорогу "Форда" "Фольксваген" врезался на встречке в "Газель"

21 Май 2020 2020-05-21T10:54:38+03:00

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За 20 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 115 ДТП, из них большинство произошло в областном центре - 90, в авариях пострадали пять человек.

Около 13.37 на Новосибирской столкнулись две иномарки. 68-летний водитель «Форда Фокус», следовавший по улице Путилина со стороны Ростовской, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по главной дороге, и столкнулся с «Фольксваген Пассат», который следовал по Новосибирской со стороны Танеева в направлении улицы Путилина. После удара «Фольксваген Пассат» выехал на встречку, где врезался в «Газель», которая ехала со стороны улицы Менделеева по Новосибирской в направлении улицы Путилина.

В аварии пострадал водитель «Форда Фокус», его отправили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU