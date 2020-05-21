Театр «Шут» научит воронежцев делать куклы
Артисты запустили новый онлайн проект
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Воронежский театр кукол «Шут» продолжает фонтанировать творческими идеями на удаленке. Артисты завершили проект «Театр дома», где с начала режима самоизоляции выложили на YouTube канале театра 22 видео-выпуска, в которых показывали сказки, читали в игровой форме стихи, демонстрировали сценки домашнего театра теней.
A с 19 мая артисты запустили новый проект - «Мастер-класс – театр для вас». Первый выпуск наглядно показал возможности перчаточной куклы.
Посмотреть можно в соцсети театра ВКонтакте или на YouTube.
ИСТОЧНИК KP.RU