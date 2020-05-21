Воронежский журнал наградили медалью «Михаил Шолохов»
Воронежский литературно-художественный журнал «Подъём» наградили медалью «Михаил Шолохов».
Союз писателей России учредил ее к 115-й годовщине со дня рождения великого русского писателя. Награда вручена не только литераторам, но и редакционным коллективам, которые бережно продолжают отечественные литературные традиции. При этом Воронежский литературно-художественный ежемесячник – единственное региональное издание в почетном «столичном» списке.
В течение последних десятилетий «Подъём» регулярно публиковал материалы, связанные с биографией Шолохова и прочтением его произведений, - очерки и исследования, архивные тексты и эссе, критические статьи.
ИСТОЧНИК KP.RU