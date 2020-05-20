2020-05-20T20:04:18+03:00
Общество

Воронежская управляющая компания отремонтировала кровлю дома после вмешательства госжилинспекции

На состояние дома неоднократно жаловались местные жители
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже управляющая компания отремонтировала разрушенную кровлю дома № 11а по улице Гайдара после вмешательства госжилинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ в среду, 20 мая.

На состояние дома неоднократно жаловались местные жители. Тогда в дело вмешались инспекторы. Они провели внеплановую выездную проверку и выяснили, что оголовки почти разрушены и направил в ООО «УК Мастер» предписания об устранении нарушений.

Но во время повторной проверки жилищный инспектор выявил отслоение штукатурного слоя вентиляционных и дымовых труб на крыше дома и снова направил предписание. Только после этого дом привели в порядок полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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