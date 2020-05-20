Под Воронежем мужчина нашел потерянный телефон друга и забрал его себе

20 Май 2020 2020-05-20T19:26:07+03:00

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В Рамонском районе мужчина обокрал друга, попросившего его о помощи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 20 мая.

В январе молодой человек попросил своего 28-летнего приятеля помочь в поисках потерянного дорогого телефона. Но найденный вскоре мобильник он возвращать хозяину отказался и забрал его себе.

Преступление раскрылось случайно, Отец обвиняемого взял с собой телефон на работу и дал коллеге воспользоваться им. Правоохранители по активированному телефону установили местонахождение устройства и личность вора.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU