В Воронеже женщина поверила интернет-любовнику и лишилась двух миллионов рублей

20 Май 2020 2020-05-20T18:44:29+03:00

Горожанка разрешила мужчине жить у нее, а затем он исчез вместе с деньгами

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В Воронеже задержали интернет-любовника, которого подозревают в краже почти двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в среду, 20 мая.

51-летняя горожанка рассказала полиции, что познакомилась с 59-летним жителем Орска в интернете. У них завязались отношения. Тогда женщина предложила мужчине жить у нее в квартире на улице Владимира Невского. Но 22 апреля она не обнаружила у себя крупной суммы денег, дома также не оказалось и ее возлюбленного. Тогда местная жительница обратилась к правоохранителям.

Мужчину задержали на вокзале в городе Грязи Липецкой области. В отделе полиции он признал вину и пояснил, что скрывался у своих знакомых, а украденные 1,7 млн рублей положил на банковскую карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU