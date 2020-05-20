2020-05-20T18:26:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области еще четырем медикам не выплатили надбавки в полном объеме

До этого в Терновском районе уменьшенные выплаты получили еще 11 врачей
Юлия ДИДЕНКО
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В Терновском районе прокуратура заинтересовалась ситуацией с выплатами надбавок медикам, работающим с коронавирусными больными. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 20 мая.

Так, в мае 2020 года 11 медицинским работникам выплатили надбавки в уменьшенном размере. Однако в середине месяца деньги им все-таки выплатили. Затем в похожую ситуацию попали еще четыре врача в районе.

Вместе с тем, 12 мая выяснилось, что с больными COVID-19 работали не четыре, а девять человек. Это привело к неполучению ими выплаты при начислении заработной платы за апреля.

По итогам проверки прокурор района внес представление главному врачу Терновской районной больницы об устранении выявленных нарушений с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее врач из Аннинской районной больницы пожаловался следователям на невыплату положенных надбавок за работу с потенциально зараженными коронавирусной инфекцией пациентами. До этого был еще один случай проблем с выплатами медикам в Аннинской райбольнице. Так, в прокуратуре сообщили, что доплаты в апреле не получили 54 врача, входящие в группу риска заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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