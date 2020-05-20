В Воронеже будут судить водителя, по вине которого умерла женщина

20 Май 2020 2020-05-20T17:52:44+03:00

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В Воронеже в суд передали уголовное дело о ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 20 мая.

Напомним, авария случилась 24 июня 2019 года в 9.45 у дома 119а по улице 20-лет Октября. 41-летний местный житель на «Фольксвагене-Джетта» ехал в сторону улицы Ворошилова. На регулируемом перекрестке он начал поворот налево на зеленый. При этом он выехал на встречную полосу, нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автомобилю «Форд-Фокус», а затем столкнулся с ним. За рулем иномарки был 33-летний горожанин.

В результате ДТП телесные повреждения получили две пассажирки автомобиля «Фольксвагена», 41 и 18-летние жительницы Кантемировского района. Первая из них впоследствии скончалась в больнице, а другой причинен тяжкий вред здоровью.

На 41-летнего мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU