2020-05-20T16:52:08+03:00
Происшествия

В Воронеже блогер обокрал спортмагазин, пообещав продавцам прорекламировать товар в соцсети

26-летнего жителя Лисок задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 26-летний парень из Лисок обокрал спортивный магазин. Он забрал себе одежду, пообещав продавцам прорекламировать товар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 20 мая.

Оказалось, что накануне блогер заявился в магазин на Бульваре Победы. Там он взял куртку, тенниску, брюки, кроссовки и бейсболку, а затем переоделся в них. Свою одежду парень оставил в примерочной. После этого молодой человек направился к выходу, заявив продавцам. что прорекламирует товар на своей странице в соцсети. Оплачивать покупку лискинец отказался, объяснив тем, что экипировка - это оплата его рекламных услуг. Кстати, общая цена вещей - 16 тысяч рублей. Сотрудники торговой точки не смогли его остановить.Зато это смогли сделать сотрудники полиции. После получения ориентировок правоохранители задержали вора недалеко от магазина.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь парню грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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