Пострадавшим из-за коронавируса работникам крытых рынков в Воронеже планируют снизить аренду

20 Май 2020 2020-05-20T15:44:26+03:00

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С 20 мая в регионе возобновляют работу ярмарки и рынки - это часть первого этапа по выходу Воронежской области из ограничений по коронавирусу. А это значит, что на свои места смогут вернуться, например, торговцы, устроившие митинг у рынка Придача из-за платы за аренды в нерабочее время.

Вместе с тем правительство Воронежской области решило поддержать предпринимателей, арендующих торговые точки на крытых рынках региона. Они должны получить поддержку аналогичную той, что уже работает в отношении торговых и офисных центров. Напомним, их владельцы получают от региональных властей льготу по налогу на имущество - на сумму уменьшения ставки аренды для клиентов.

- Крытые рынки региона - это торговые пространства, где трудятся сотни небольших предприятий. И на примере рынка «Придача» мы видим, как остро они нуждаются в помощи сегодня, - прокомментировал 20 мая губернатор Александр Гусев.

Инициатива должна пройти согласования. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Арендодатели крытых рынков уже могут обращаться за разъяснениями по льготе в департамент экономического развития Воронежской области по телефону +7 (473) 212-78-33.

ИСТОЧНИК KP.RU