Работающий с коронавирусными больными воронежский врач пожаловался на невыплату надбавок

20 Май 2020 2020-05-20T15:35:12+03:00

Это уже не первый случай проблем с выплатами надбавок врачам в Аннинской больнице.

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Врач из Аннинской районной больницы пожаловался следователям на невыплату положенных надбавок за работу с потенциально зараженными коронавирусной инфекцией пациентами. По данному факту сотрудники следственного комитета начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 20 мая.

Медик рассказал, что положенные выплаты за апрель не поступили на его счет и попросил разобраться.

- Сотрудникам СК предстоит выяснить причины невыплаты медицинскому работнику предусмотренного законом дополнительного материального стимулирования, порядок, сроки начисления и размеры выплат, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, это уже не первый случай проблем с выплатами медикам в Аннинской райбольнице. Так, в прокуратуре сообщили, что доплаты в апреле не получили 54 врача, входящие в группу риска заражения коронавирусом. Только в отношении пятерых из них ситуацию исправили.

ИСТОЧНИК KP.RU