Работающий с коронавирусными больными воронежский врач пожаловался на невыплату надбавок
Врач из Аннинской районной больницы пожаловался следователям на невыплату положенных надбавок за работу с потенциально зараженными коронавирусной инфекцией пациентами. По данному факту сотрудники следственного комитета начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 20 мая.
Медик рассказал, что положенные выплаты за апрель не поступили на его счет и попросил разобраться.
- Сотрудникам СК предстоит выяснить причины невыплаты медицинскому работнику предусмотренного законом дополнительного материального стимулирования, порядок, сроки начисления и размеры выплат, - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, это уже не первый случай проблем с выплатами медикам в Аннинской райбольнице. Так, в прокуратуре сообщили, что доплаты в апреле не получили 54 врача, входящие в группу риска заражения коронавирусом. Только в отношении пятерых из них ситуацию исправили.
ИСТОЧНИК KP.RU