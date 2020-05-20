2020-05-20T14:44:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области провели почти 94 тысячи исследований на коронавирус

В региональном управлении Роспотребнадзора озвучили данные на 20 мая
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области медики провели уже 93 768 лабораторных исследований на наличие Covid-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 20 мая озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, на утро, 20 мая, в коронавирус подтвердился у 20 местных жителей. По сравнению с 19 мая число новых зараженных уменьшилось в 2,5 раза. Общее число зараженных составляет 1266. Вылечились 721, умерли 16. В медицинских организациях остается в режиме изоляции 891 человек, под наблюдением на дому – 2262.

Кстати, с 20 мая в регионе возобновляют работу ярмарки и рынки, а также организации, которые ведут на них розничную торговлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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