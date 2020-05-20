«РВК-Воронеж» предлагает населению услугу «заказать вывоз стоков»

20 Май 2020 2020-05-20T13:29:43+03:00

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Компания сообщает, что с наступлением дачного сезона услугу по вывозу стоков теперь могут заказать и физические лица. Ранее откачка стоков производилась, в основном, для организаций и потребителей из числа юридических лиц.

Чтобы получить услугу, жители частного сектора в черте города, а также близлежащих посёлков - могут оставить заявку на официальном сайте предприятия, используя специальную кнопку https://voronezh-rvk.ru/requests/waste/ или обратиться в компанию по телефону 264-16-68.

«Не секрет, что в нашем городе есть недобросовестные фирмы, которые откачивают выгребные ямы и используют в качестве точек слива близлежащие леса и водоемы. И с наступлением дачного сезона количество таких «возчиков» увеличивается. Воронежский водоканал сотрудничает только с надежными партнерами, у которых большой профессиональный опыт в этой сфере, высокий уровень ответственности, необходимый парк спецтехники и чистые руки», - рассказал коммерческий директор «РВК-Воронеж» Сергей Снегарёв.

Стоимость услуги формируется индивидуально и зависит от места расположения объекта и объема работ. Предприятие гарантирует качество и аккуратность на протяжении всего процесса: от места откачивания до точки приёма, при этом исключается возможность причинения вреда экологии.

При заказе услуги у других фирм и организаций, «РВК-Воронеж» рекомендует уточнять о наличии у возчиков договора с водоканалом. Если исполнитель отказывается предоставить необходимые документы, есть высокая вероятность, что он не будет использовать узаконенную точку приема стоков.

ИСТОЧНИК KP.RU