В Воронежской области показатели по коронавирусу остаются в пределах нормы

20 Май 2020 2020-05-20T13:28:29+03:00

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В региональном оперштабе по противодействию коронавирусу озвучили данные по показателям, определяющим возможность первого этапа снятия ограничений. Их устанавливает Роспотребнадзор.

На 20 мая все три критерия находятся в пределах нормы. Коэффициент распространения инфекции равен 0,9 при норме 1,0 (19 мая эта цифра равнялась 0,98). Свободный коечный фонд составляет 51,9 процента. Норма – 50%. Накануне он был равен 51,5. Тестирование на 100 тысяч населения составило 118,3 при норме 70. 19 мая этот показатель был равен 112,08.

Напомним, за последние сутки коронавирус подтвердился у 20 местных жителей. По сравнению с 19 мая число новых зараженных уменьшилось в 2,5 раза. Общее число зараженных составляет 1266. Вылечились 721, умерли 16. В медицинских организациях остается в режиме изоляции 891 человек, под наблюдением на дому – 2262.

ИСТОЧНИК KP.RU