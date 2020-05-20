2020-05-20T13:23:32+03:00
Общество

В Воронежской области на дополнительные выплаты соцработникам направят более 95 миллионов рублей

Деньги выделят из федерального бюджета
Юрий КОЗЛОВ
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Главное, чтобы эти выплаты вовремя дошли до тех, кому они положены.Главное, чтобы эти выплаты вовремя дошли до тех, кому они положены.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В региональном правительстве сообщили, что Воронежская область получит из федерального бюджета на выплаты соцработникам, борющимся с новым коронавирусом, более 95 миллионов рублей. Это втрое больше каждого из соседних регионов. Липецкой области выделят 34,01 млн., Курской – 33,8 млн., Орловской – 32,6 млн., Белгородской – 32,2 млн., Тамбовской – 26,11 млн.

Да и в принципе, если брать весь Центральный федеральный округ, больше из федеральной казны на эти цели получит только Московская область – 150,19. Из провинциальных регионов к нашему по этому показателю относительно близко только смоленцы. В их область направят 63,95 миллионов рублей.

Такая картина по выплатам соцработникам сложилась в ЦФО. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Такая картина по выплатам соцработникам сложилась в ЦФО.Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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