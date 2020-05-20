В колонию под Воронежем вместе с бревнами пытались завести мобильники и сим-карты

20 Май 2020 2020-05-20T12:38:28+03:00

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В Семилукскую исправительную колонию пытались доставить мобильники. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН в среду, 20 мая.

Так, 19 мая в 16.20 сотрудники колонии досмотрели автомобиль, который доставил исправительное учреждение бревенчатый лес. На дне кузова они обнаружили сверток, в котором были 26 мобильных телефонов, четыре зарядных устройства, восемь сим-карт, а также комплектующие к сотовым и гарнитуры к ним. По данному факту проводится служебная проверка.

Напомним, что это не первая попытка доставки запрещенных предметов в колонию вместе с бревнами. Подобный случай произошел в августе 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU