В Воронеже стало известно точное время открытия моста через водосброс

20 Май 2020 2020-05-20T12:31:05+03:00

О том, что мост через водосброс откроют 20 мая, первые лица города сообщили еще две недели назад. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии сообщили, что по нему можно будет ездить с 14.00

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В городской администрации сообщили точное время, когда откроют мост через водосброс Воронежского водохранилища. Напомним, о том, что переправу откроют 20 мая, стало известно, еще две недели назад. Теперь конкретизировали время – через мост можно будет ездить с 14.00

Напомним, на переправе, которую не чинили с момента ее постройки в 1972 году, приступили к капремонту с 6 августа 2019 года. С той же даты, естественно, закрыли движение. Планировали, что все работы завершат к 1 октября 2020 года. Однако справились с ними гораздо раньше.

В мэрии отметили, что за время капремонта полностью заменили балки пролетов моста, отремонтировали опоры, сделали современную гидроизоляцию, поставили новые барьеры, обновили дорожное покрытие и систему освещения, построили локальные очистные сооружения. Также напомнили, что некоторые мелкие работы будут вести и после открытия переправы, но они не будут мешать движению автомобилей.

В то же время движение на гораздо более важной для Воронежа транспортной артерии – улице 9 января – обещают открыть в августе или в начале сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU