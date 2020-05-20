2020-05-20T12:31:05+03:00
Общество

В Воронеже стало известно точное время открытия моста через водосброс

В мэрии сообщили, что по нему можно будет ездить с 14.00
Юрий КОЗЛОВ
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О том, что мост через водосброс откроют 20 мая, первые лица города сообщили еще две недели назад.О том, что мост через водосброс откроют 20 мая, первые лица города сообщили еще две недели назад.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В городской администрации сообщили точное время, когда откроют мост через водосброс Воронежского водохранилища. Напомним, о том, что переправу откроют 20 мая, стало известно, еще две недели назад. Теперь конкретизировали время – через мост можно будет ездить с 14.00

Напомним, на переправе, которую не чинили с момента ее постройки в 1972 году, приступили к капремонту с 6 августа 2019 года. С той же даты, естественно, закрыли движение. Планировали, что все работы завершат к 1 октября 2020 года. Однако справились с ними гораздо раньше.

В мэрии отметили, что за время капремонта полностью заменили балки пролетов моста, отремонтировали опоры, сделали современную гидроизоляцию, поставили новые барьеры, обновили дорожное покрытие и систему освещения, построили локальные очистные сооружения. Также напомнили, что некоторые мелкие работы будут вести и после открытия переправы, но они не будут мешать движению автомобилей.

В то же время движение на гораздо более важной для Воронежа транспортной артерии – улице 9 января – обещают открыть в августе или в начале сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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