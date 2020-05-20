2020-05-20T12:02:27+03:00
Общество

В Воронеже завели административные дела на шесть нарушителей масочного режима

Они ехали с открытым лицом в автобусах
Юрий КОЗЛОВ
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За нахождение в автобусе без маски сейчас могут оштрафовать на приличную сумму.За нахождение в автобусе без маски сейчас могут оштрафовать на приличную сумму.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 19 мая, сотрудники ГИБДД, Росгвардии и представители мэрии отправились в рейд по городским автобусам. Они проверяли, носят ли маски водители и пассажиры. Всего прошли по 96 автобусам. Со 157 людьми провели профилактические беседы. Еще на шесть человек составили административные протоколы. По статье 20.6.1 КоаП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

По сложившейся практике по доказанным нарушениям режима самоизоляции, большинство людей, пойманных на этом, штрафовали на тысячу рублей. Скорее всего, не будут требовать по максимуму и с тех, кто забыл взять с собой маску или надеть ее.

Обновление: в региональном ГУ МВД сообщили, что на первый раз всем шестерым вынесли предупреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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