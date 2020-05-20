2020-05-20T11:41:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже снимают часть ограничений по коронавирусу: открываются ярмарки и рынки, а также некоторые магазины

Стоящие отдельно торговые объекты смогут работать
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Губернатор Александр Гусев подписал указ, который запустил первый этап выхода Воронежской области из ограничений по коронавирусу. С 20 мая в регионе возобновляют работу ярмарки и рынки, а также организации, которые ведут на них розничную торговлю.

А это значит, что на свои места смогут вернуться, например, торговцы, устроившие митинг у рынка Придача из-за платы за аренды в нерабочее время.

Начнут работу и розничные магазины с непродовольственными товарами площадью не более 400 кв. м. Чтобы открыть свои двери, они должны располагаться в отдельно стоящих зданиях или у них должен быть отдельный вход с улицы. При этом руководство торговых точек обязано соблюдать правило: не более 1 человека на 4 кв. м.

Тем временем в областном оперативном штабе по коронавирусу 20 мая сообщили о новых зараженных этой болезнью - на этот раз их 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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