В воронежский «Факел» пришел хавбек с опытом игры в Премьер-лиге

20 Май 2020 2020-05-20T11:36:08+03:00

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После того, как стало известно о завершении сезона в ФНЛ, «Факел» подписал контракт уже с третьим новичком. Им стал 28-летний центральный полузащитник Роман Акбашев (рост - 177 см, вес - 64 кг). Два года он играл в Премьер-лиге за казанский «Рубин». В ходе сезона 2019/20 годов главная команда Татарстана отдала его в аренду в нижнекамский «Нефтехимик». Ранее Акбашев играл за команды: «Динамо» (Киров) – 2011/12 гг.; «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 2013/14-2015/16 гг.; «Авангард» (Курск) – 2015/16, 2017/18-2018/19 гг.; «Волгарь» (Астрахань) – 2016/17-2017/18 гг.

Роман Акбашев два сезона играл в казанском "РУбине".Фото: с сайта ФК "Факел"

Напомним, до этого «Факел» пополнили два футболиста: 28-летний опорный хавбек Никита Дроздов из ярославского «Шинника» и 30-летний центральный защитник Николай Зайцев, в последние два сезона игравший за «СКА-Хабаровск». Кроме того, впервые за несколько лет сохранился костяк команды, которая, скорее всего, сохранит прописку в ФНЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU