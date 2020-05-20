2020-05-20T11:06:39+03:00
Общество

В Воронеже в двух школах искусств подрядчики сорвали сроки капремонта

Аналогичное нарушение закона сотрудники прокуратуры обнаружили в таком же культурном учреждении Острогожска
Юрий КОЗЛОВ
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Работники прокуратуры проверили расходование бюджетных денег в культурных учреждениях Воронежской области. Оказалось, что в некоторых из них при этом нарушали закон.

Несмотря на то, что подрядчик не выполнил в установленный срок капитальный ремонт в здании дома культуры МКУК «Воронцовское культурно-досуговое объединение», требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в суд не направляли. Подобные нарушения допускали и в МКУДО «Острогожская детская школа искусств», МБУДО «Детская школа искусств № 7 и № 12».

В МБУДО «Детская школа искусств № 2» завысили начальную цену контракта на поставку экспозиционного оборудования на 152 тысячи рублей.

В течении длительного времени в МБУДО «Детская школа искусств № 14» не оплачивали поставленные подрядчиком музыкальные инструменты на общую сумму 3 млн. 150 тысяч рублей. Аналогичные нарушения допущены в МКУДО «Бутурлиновская детская школа искусств», МКУДО «Ольховатская детская школа искусств», МБУДО «Детская школа искусств № 2».

- Виновники нарушений закона привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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