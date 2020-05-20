2020-05-20T10:30:22+03:00
Происшествия

В Воронеже «Инфинити» врезалась в столб: двое ранены

По свидетельству очевидцев, водитель был пьян [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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От капота иномарки мало что осталось.От капота иномарки мало что осталось.Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».
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Во вторник, 19 мая, около восьми часов вечера на перекрестке улиц Дорожной и Космонавтов «Инфинити» врезалась в электрический столб. Сильный удар разворотил у машины капот. Очевидцы сообщают, что от водителя, вылезшего из иномарки, издалека несло перегаром.

- ДТП случилось у дома № 7 по улице Космонавтов, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – В результате столкновения с опорой электропередачи получили травмы два пассажира «Инфинити» - мужчины 1986 и 1960 годов рождения. Водитель иномарки 1956 г.р. за медицинской помощью не обращался.

Были ли мужчина, руливший «Инфинити», пьян, в полиции не подтвердили, но и не опровергли.

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Авария с "Инфинити" на перекрестке улиц Космонавтов и Дорожной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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