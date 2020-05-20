В Воронеже автоледи сбила на «зебре» пятилетнюю девочку

20 Май 2020 2020-05-20T10:02:50+03:00

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Во вторник, 19 мая, в 17.30 у дома № 59 «г» на улице Садовое Кольцо Советского района случилось ДТП, в котором пострадал маленький ребенок.

- 30-летняя женщина, управлявшая «Шевроле-Нива», ехала со стороны Тепличной в направлении проспекта Патриотов. На нерегулируемой «зебре» она сбила пятилетнюю девочку, переходившую дорогу без сопровождения взрослых. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Наши сотрудники проводят проверку, в процессе которой продолжают выяснять обстоятельства ДТП, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU