В больнице Воронежской области за неоказание помощи 13-летнему наркоману уволили врача

20 Май 2020 2020-05-20T09:25:18+03:00

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Сотрудники прокуратуры обнаружили грубое нарушение закона в Таловской районной больнице. Работники надзорного ведомства выяснили, что в это медицинское учреждение привозили 13-летнего подростка с острой интоксикацией наркотиками группы каннабиноидов. Однако никто из медработников не сообщил об этом в полицию. И, что гораздо страшнее, в течение двух месяцев школьника не лечили от наркозависимости.

- Прокурор района внес представление главному врачу больницы с требованием об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности. В результате одного из наркологов уволили. Его коллегу привлекли к административной ответственности. Подростка поставили на учет в отделе полиции. Его законный представитель был наказан по статье 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими наркотических средств». С юным наркоманом проводят профилактическую работу работники подразделения по делам несовершеннолетних и школы, ее контролируют наши сотрудники, - рассказали в прокуратуре Таловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU