В Воронежской области прокуратура обнаружила нарушения по дополнительным выплатам медикам

20 Май 2020 2020-05-20T09:02:22+03:00

В прокуратуре будут и дальше следить за своевременностью стимулирующих выплат медицинским работникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения при выплате стимулирующих выплат медработникам в Аннинской районной больнице. Работники надзорного ведомства выяснили, что семи из них (эти люди лечили больных коронавирусом) в мае отдали не все положенные деньги. Только 17 и 18 мая им выплатили все в полном объеме.

В то же время в апреле 2020 года в больнице определили, что риску заразиться коронавирусом во время работы подвержены еще только пять сотрудников. А 18 мая их число резко увеличили - до 54. По мнению работников прокуратуры, такое резкое расхождение в цифрах недопустимо, так как привело к тому, что медработники в результате не получили стимулирующих выплат за апрель.

Прокуратура внесла представление главному врачу Аннинской районной больницы с требованием об устранении нарушений и привлечении их виновников к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 19 мая в областном правительстве сообщили, что на дополнительные выплаты медикам направят 1 миллиард рублей. 744,5 млн. рублей поступят из федерального бюджета и 217,5 млн. рублей - из регионального. Пока по графику проведены выплаты на сумму около 190 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU