В Воронеже вынесли приговор сиделке, укравшей у ветерана войны 2,5 миллиона рублей

20 Май 2020 2020-05-20T08:37:07+03:00

Суд приговорил женщину к 4,5 годам колонии, но решил, что она отправится туда не сразу, а когда ее ребенку исполнится 14 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Она отправится в колонию, когда ее ребенку исполнится 14 лет

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Во вторник, 19 мая, в Советском районном суде вынесли приговор 41-летней сиделке. Напомним, женщина ухаживала за 92-летним ветераном Великой Отечественной войны. Пожилой мужчина получал пенсию и компенсацию по линии Министерства обороны, а также дополнительную ежемесячную выплату. Все эти деньги он снимал с банковской карты при помощи сиделки. Часть он отдавал ей за уход, другие держал при себе

Женщина, зная, где лежат сбережения, с сентября 2018-го по август 2019 года, воровала деньги. Также она потихоньку брала банковскую карту ветерана, установила на ней «Мобильный банк». И перечисляла деньги оттуда себе. В итоге она обокрала ветерана на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

- Суд признал сиделку виновной по п. «в», «г» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном и особо крупном размере, с банковского счета». Ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Однако женщину отправят туда только, когда ее несовершеннолетнему ребенку исполнится 14 лет. Также в гражданском суде рассматривается иск о взыскании с нее похищенных 2,5 миллионов рублей, - рассказал помощник прокурора Советского района Алексей Долбин.

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ИСТОЧНИК KP.RU