Торговцы устроили митинг у рынка Придача из-за платы за аренду

19 Май 2020 2020-05-19T23:09:04+03:00

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Утром 19 мая предприниматели устроили митинг у рынка Придача. Как сообщил депутат от КПРФ Андрей Померанцев, люди были вынуждены собраться из-за того, что хотя их рабочие места на рынке закрыты из-за пандемии коронавируса, арендодатель продолжает требовать с них плату за торговые места. А это, как звучит на записи, 85 тысяч рублей.

Инициативная группа составила обращение с требованием отменить арендную плату за нерабочее время. При этом участники митинга не стали нарушать эпидемиологические нормы, и даже постарались соблюдать дистанцию.

Ранее мы сообщали, что правительство Воронежской области готово разрешить работу торговых объектов площадью до 400 кв. м., а также ярмарок и розничных рынков. Это одни из главных мер в первом этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU