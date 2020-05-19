Более 500 воронежцев уже обратились к врачам из-за укусов клещей
К 18 мая из-за укусов клещей в медорганизации обратилось 569 воронежцев, что на 34% меньше аналогичного периода 2019 года (868 человек). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В конце апреля мы сообщали о 273 людях, столкнувшихся с такой проблемой.
В этом году уже провели обработку в местах массового пребывания населения на 212 га.
- В случае проживания в частных секторах, на дачных участках или выполнения работ в природных условиях необходимо соблюдать простые меры предосторожности: при посещении лесов, дачных участков необходимо периодически проводить осмотры внешних кожных покровов на наличие клещей, пользоваться одеждой обработанной средствами, отпугивающими клещей и насекомых – репеллентами, разрешенными для применения на территории России, эти средства выпускаются в виде мазей, гелей, аэрозолей, - отмечают в Роспотребнадзоре.
При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения для их удаления.
ИСТОЧНИК KP.RU