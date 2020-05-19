Воронежцы не смогут вернуть сервисный сбор за сданные билеты на Платоновский фестиваль

19 Май 2020 2020-05-19T18:20:02+03:00

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К началу введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса на 10-й Платоновский фестиваль было продано 80% билетов, сообщил худрук форума Михаил Бычков. За полтора месяца много воды утекло, даты арт-форума перенесли с июня на 13-27 сентября - чтобы сохранить уникальную, собранную для юбилейного Платоновфеста программу. Ее действительно сохранили с минимальными потерями: на форуме не состоятся только 4 события (какие, мы уже писали здесь) из-за невозможности состыковки новых гастрольных графиков артистов.

У зрителей возникает много вопросов относительно сдачи-обмена билетов.

Чтобы не менять билеты и не устраивать путаницу, дирекция составила новый график программы так, что события старых дат перенесены на конкретные новые числа с сохранением ряда и места. Для удобства зрителей составили таблицу, в которой указаны новые даты событий, соответствующие старым.

Например, спектакль «Леонардо» с 5 и 6 июня перенесли на 26 и 27 сентября. Если у вас был билет на 5 июня в 19.00, то согласно таблице, вы можете пойти по нему на этот спектакль 26 сентября в 19.00 – с сохранением вашего места. Но по нему вы не сможете прийти этот спектакль 27 сентября в 14.00 и 19.00!

- То есть, если вас новая дата, соответствующая старой дате вашего билета, устраивает, то нет нужды в обмене билета. На нем можно ручкой написать соответствующую старой дате новую, ваше место сохранится, - отметил худрук фестиваля Михаил Бычков.

Зрители, которых не устраивают новые даты мероприятий, но они хотят их посетить, приглашают для обмена билетов на другие даты в консультационный центр, который с 1 июня откроется в дирекции Платоновского фестиваля на Театральной, 30. Там же можно и сдать билеты, если вы не сможете посетить фестиваль в новые даты. Работать консультационный центр будет с понедельника по пятницу с 11.00 и до 18.00, пускать будут по одному человеку в маске. Сдать и обменять билеты можно фактически в течение трех месяцев - с 1 июня и до начала фестиваля в сентябре. Поэтому устраивать очередь в первые же дни июня нет нужды. После снятия ограничительных мер сделать это можно будет и в театральных кассах.

- К сожалению, если вы покупали билет у билетного оператора Кассир.ру, то при его сдаче сервисный сбор не вернется, - отметил заместитель директора фестиваля Илья Скрипников. – Это связано с работой билетного оператора, который не имеет отношения к дирекции фестиваля. Чтобы вернуть электронные билеты, нужно на сайте билетного оператора подать заявление по форме. В установленный законом срок деньги вернутся.

- Для юбилейного фестиваля мы долго собирали уникальную программу. Когда объявили о запрете массовых мероприятий в связи с коронавирусом, мы очень расстроились. Потом еще долго работали по переносу событий, чтобы эту программу сохранить. Мы надеемся, что зрители за время самоизоляции накопили огромную жажду впечатлений. Потому что ценность живого общения онлайном не заменить, - уверен Михаил Бычков. - Не страшно, если фестиваль пройдет один раз в сентябре. Мы уверены, что в июне 2021-го состоится новый фестиваль. Главное, чтобы ничего не помешало ему стать 11-м, а не десятым…

Смотрите корректное расписание 10-го Платоновфеста на сентябрь

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ИСТОЧНИК KP.RU