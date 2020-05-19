2020-05-19T17:44:46+03:00
Коронавирус Covid-19

За последний месяц в два раза реже стали обращаться на «горячую линию» по коронавирусу

Хотя звонков от жителей региона по-прежнему довольно много
Олег ИВАНОВ
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Специалисты «горячей линии» по коронавирусу департамента здравоохранения Воронежской области с 15 апреля по 15 мая приняли более 2,5 тысяч звонков граждан. Это 2,5 раза меньше, чем за предыдущий месяц.

Ранее мы писали материал: «Где маски? Как быть с пожилыми родителями?»: с какими вопросами воронежцы обращаются на «горячую линию» по коронавирусу.

Напомним, десятиканальная горячая линия работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45) по телефону 212-64-42.

В нерабочие часы консультируют специалисты скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф по телефонам 253-07-88 и 257-97-94 соответственно. Телефоны работают с понедельника по четверг с 18.00 до 9.00, в пятницу с 16.45, а также круглосуточно в субботу и воскресенье.

«Горячие линии» также работают в 86 государственных учреждениях здравоохранения. Найти номер вашей медицинской организации можно по ссылке.

По вопросам о стимулирующих выплатах работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, создана специальная «горячая линия» +7(473)212-61-79, добавочный номер 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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