2020-05-19T17:32:43+03:00
Общество

Проект третьего этапа реконструкции Воронежского концертного зала обойдется в 11 млн рублей

Подрядчику предстоит спроектировать капремонт внутренних помещений здания
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Так в будущем может выглядеть ВКЗТак в будущем может выглядеть ВКЗ
Изменить размер текста:

«Гипрокоммундортранс» займется разработкой проектно-сметной документации для капитального ремонта Воронежского концертного зала (ВКЗ). Цена контракта составит 11,4 млн рублей, то есть снизить ее за время проведения тендера не удалось.

Речь идет о третьем завершающем этапе реконструкции ВКЗ. Ранее как изменится прилегающая к ВКЗ территория показали на дизайн-проекте, который разработал «Нормативно-проектный центр».

На третьем этапе предстоит капремонт внутренних помещений здания с переоснащением сценического оборудования, заменой систем инженерно-технического обеспечения и обновлением интерьеров.

Подрядчику необходимо будет разработать, в частности, архитектурно-строительные и планировочные решения большого зрительного зала, предусмотреть ремонт гримерных комнат, замену устаревшего сценического оборудования, оркестровой ямы. Капремонт планируется также в малом зале, фойе, буфетах, гардеробных, на балконах и «Капитанском мостике» 2-го этажа.

К тому же в техзадании предусмотрено восстановление озеленения прилегающей территории и благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель «Ауди Q5» гонял по Воронежу с номерами от чужого автомобиля
Около миллиарда рублей выплатят борющимся с коронавирусом воронежским медикам
В Воронеже у руководителя управления физкультуры и спорта предварительно выявили коронавирус
Воронежцы не смогут вернуть сервисный сбор за сданные билеты на Платоновский фестиваль
В последнем «чистом» от коронавируса районе Воронежской области обнаружили инфекцию
За последний месяц в два раза реже стали обращаться на «горячую линию» по коронавирусу
Проект третьего этапа реконструкции Воронежского концертного зала обойдется в 11 млн рублей
Воронежцы рассказали, насколько боятся нового коронавируса
В Воронеже изменился номер, по которому можно пожаловаться на отключение света
Работающим воронежцам старше 65 лет продлили «больничные» до лета
Под Воронежем мошенники, делавшие водопровод, украли у администрации села 1,5 миллиона рублей
Воронежский Камерный театр покажет онлайн-премьеру про самоизоляцию
Воронежцев предупредили о том, как мошенники пользуются пандемией коронавируса и режимом самоизоляции
В Воронежской области отберут права у 6 водителей-наркоманов
В пяти селах Воронежской области загрязняли природу свалками бытовых отходов
Тендер на покупку 120 квартир в новостройках Воронежа для детей-сирот сорвался
В Воронеже разбойница нашла на улице банковскую карту и сняла с нее 30 тысяч рублей
Агентство инноваций и развития возглавил бывший гендиректор воронежского шинного завода
В Воронежской области предприятие получило 423 млн рублей дохода, работая без лицензии
После снятия ограничений на прием воронежцы выстроились в длинную очередь у наркодиспансера
Воронежская область на втором месте в ЦФО по выплатам медикам в связи с коронавирусом
В центре Воронежа ограбили кафе
Воронежцам в апреле начислили за отопление почти на тысячу рублей больше, чем в январе
За нарушение самоизоляции в Калачеевском районе Воронежской области оштрафовали уже 52 человек
Владимир Нетёсов: «Ни одно обращение избирателей не остается без внимания»
Мультик воронежских аниматоров претендует на итальянскую премию