Проект третьего этапа реконструкции Воронежского концертного зала обойдется в 11 млн рублей

19 Май 2020 2020-05-19T17:32:43+03:00

Так в будущем может выглядеть ВКЗ

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«Гипрокоммундортранс» займется разработкой проектно-сметной документации для капитального ремонта Воронежского концертного зала (ВКЗ). Цена контракта составит 11,4 млн рублей, то есть снизить ее за время проведения тендера не удалось.

Речь идет о третьем завершающем этапе реконструкции ВКЗ. Ранее как изменится прилегающая к ВКЗ территория показали на дизайн-проекте, который разработал «Нормативно-проектный центр».

На третьем этапе предстоит капремонт внутренних помещений здания с переоснащением сценического оборудования, заменой систем инженерно-технического обеспечения и обновлением интерьеров.

Подрядчику необходимо будет разработать, в частности, архитектурно-строительные и планировочные решения большого зрительного зала, предусмотреть ремонт гримерных комнат, замену устаревшего сценического оборудования, оркестровой ямы. Капремонт планируется также в малом зале, фойе, буфетах, гардеробных, на балконах и «Капитанском мостике» 2-го этажа.

К тому же в техзадании предусмотрено восстановление озеленения прилегающей территории и благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU