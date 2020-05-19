2020-05-19T16:38:11+03:00
Общество

Воронежцы рассказали, насколько боятся нового коронавируса

Для этого социологи попросили горожан сравнить Covid-19 с обычным сезонным гриппом
Олег ИВАНОВ
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45% воронежцев считают, что получают достоверную информацию из СМИ и от властей по поводу ситуации с Covid-1945% воронежцев считают, что получают достоверную информацию из СМИ и от властей по поводу ситуации с Covid-19Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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96% жителей Воронежской области в той или иной мере следят за новостями о распространении коронавирусной инфекции как в регионе, так и в мире. Только 4% опрошенных продемонстрировали свое равнодушие к проблеме - в основном это молодые люди. Такие данные приводит институт общественного мнения «Квалитас».

При этом только 45% воронежцев считают, что получают достоверную информацию из СМИ и от властей по поводу ситуации с Covid-19. Остальные жители региона сомневаются, что представляемая в медиа картина предстоящего объективна. Вот только, если 21% говорят о том, что опасность преуменьшают, то другие 19% наоборот уверены, что ее преувеличивают.

Сами же воронежцы, по крайне мере, большинство из них (66%), ответили социологам, что новый коронавирус опаснее, чем сезонный грипп. С ними спорят 22% воронежцев, кто считает, что воздействие примерно равное. И только 2,8% пытаются убедить, что опасность Covid-19 даже меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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