В Воронеже изменился номер, по которому можно пожаловаться на отключение света

19 Май 2020 2020-05-19T16:13:00+03:00

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В ПАО «МРСК Центре» сообщили об изменении номера в Viber, по которому можно сообщить об отключении электроэнергии. Новый номер: +7 915 369 69 69.

Также в организации напомнили, что по-прежнему работает круглосуточная прямая линия энергетиков: 8-800-505-01-15. По этому телефону можно бесплатно получить консультацию специалистов по присоединению к сетям ПАО «МРСК Центра», состоянию электроснабжения, плановых и аварийных отключениях электроэнергии, а также дополнительным услугам. Звонок на прямую линию с любого телефона на территории России бесплатный.

На сайте компании также работает форма обратной связи для граждан: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/complaint/nat/

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ИСТОЧНИК KP.RU