Под Воронежем мошенники, делавшие водопровод, украли у администрации села 1,5 миллиона рублей

19 Май 2020 2020-05-19T15:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские полицейские раскрыли мошенничество, совершенное руководителями коммерческих организаций. Они провернули аферу в Семилукском районе.

В мае 2018 года администрация Перлевки заключила контракт с одной из коммерческих организаций на выполнение работ по строительству водопровода. При исполнении договора подрядчик и субподрядчик указали в проектно-сметной документации и акте выполненных работ недостоверную информацию о качестве используемых при строительстве полиэтиленовых труб. На самом деле они применяли в работе более дешевые, не соответствующие ГОСТ, материалы. В результате заказчику был причинен ущерб на сумму более 1,5 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей). Проведены обыски и выемки документов, имеющих значение для уголовного дела. Фигурантам дела (одному из них 57 лет, другому 32 года) избрана мера пресечения - обязательство о явке, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU