2020-05-19T15:35:44+03:00
Звезды

Воронежский Камерный театр покажет онлайн-премьеру про самоизоляцию

Михаил Бычков поставил свежую пьесу Дмитрия Данилова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский Камерный театр отметит досрочное завершение сезона онлайн-премьерой на злобу дня. 20 мая представят спектакль Михаила Бычкова по zoom-пьесе «Выбрать троих» драматурга Дмитрия Данилова.

- Последняя работа уходящего театрального года – это актуальное высказывание о том, что окружает всех нас. Новая пьеса Дмитрия Данилова имеет прямое отношение к тому, что в данный момент переживает современное общество. В центре внимания драматурга оказывается обычная российская семья, члены которой находятся в самоизоляции, - сообщили в театре.

Пьеса «Выбрать троих» родилась в рамках фестиваля «Корона-драма» – онлайн-фестиваля мини-пьес на тему коронавируса и всего, что с ним связано.

Изначально драматург написал 12-страничную мини-пьесу за одну ночь и отправил ее нафестиваль. Через несколько дней доработал ее до полного формата.

Худрук Камерного театра Михаил Бычков уже ставил пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Одноименный спектакль Бычкова появился на сцене театра «Приют Комедианта» еще в ноябре 2018 года.

Напомним, Дмитрий Данилов был участником третьего фестиваля поэтического искусства «Мандельштамфест» и девятого Платоновского фестиваля. Спектакли по пьесам Данилова идут более чем в 30 российских и зарубежных театрах.

Трансляция премьерного показа «Выбрать троих» начнется в 19.30. Ссылка на просмотр появится 20 мая во всех соцсетях театра. Позже видеозапись спектакля будет доступна на YouTube-канале Камерного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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