Воронежцев предупредили о том, как мошенники пользуются пандемией коронавируса и режимом самоизоляции

19 Май 2020 2020-05-19T15:25:16+03:00

Чтобы потом не хвататься за голову, меньше верьте подозрительным объявлениям в интернете. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В управлении Роспотребнадзора рассказали о том, какие новые способа обмана изобрели мошенники во время пандемии коронавируса.

Чтобы отнять ваши деньги, аферисты могут предложить купить очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса, или маски с фильтром, отсеивающие заразу. Цена будет сильно завышена, хотя эффективность этих приспособлений не доказана.

Были случаи, когда мошенники пытались всучить лекарства, якобы помогающие от коронавируса. Понятно, что за большие деньги. Также могут размещать объявления о продаже индивидуальных средств защиты, тех же масок от надежных производителей. При этом требуют предоплату. Получив ее, товар «забывают» доставить.

Сейчас государственные органы бесплатно выпускают брошюры с инструкциями по борьбе с коронавирусом. Мошенники могут попытаться их продать.

Отдельно в Роспотребнадзоре рассказали о возможных звонках от незнакомцев. К примеру, по телефону могут сообщить о том, что вы общались с человеком, заболевшим коронавирусом, и сейчас придут люди, которые должны сделать тест на эту заразу (естественно, платный). Или попросят поделиться данными вашей банковской карты якобы для предоставления мифической господдержки, компенсации ущерба от вируса и тому подобное.

Аферисты также могут использовать фишинговые рассылки (просят пройти по ссылке и т.п. с целью кражи данных карты) – например, про то, как в квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена.

Бывали случаи, когда мошенники предлагали бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита – квартирная кража.

В интернете начали появляться мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от дома. Для этого якобы нужно ввести данные банковской карты.

Также в Сети начали активно продавать фальшивые пропуска на въезд и передвижение по Москве и другим городам. Стоит помнить, что оформлением таких пропусков занимаются городские или региональные власти, а информацию о методах их оформления можно найти на официальных сайтах.

Мошенники могут рассылать фейковые СМС-сообщения о том, что вам выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции. Часто в таких случаях могут просить оплатить его сразу – по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного дела.

Аферисты также создают вирусные интернет-сайты для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто они могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава.

Мошенники также могут запрашивать конфиденциальные личные данные, чтобы помочь в оформлении пособий и компенсаций ущерба от вируса. А еще – поучаствовать в якобы благотворительных акциях, например, пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом.

Распространены в Сети и фейковые предложения об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок: к примеру, приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом, мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам. Как вариант, аферисты могут предложить удаленную работу. Для того, чтобы к ней приступить, нужно предварительно купить методические материалы. После покупки общение с «работодателями» прекращается.

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ИСТОЧНИК KP.RU