В пяти селах Воронежской области загрязняли природу свалками бытовых отходов

19 Май 2020 2020-05-19T15:01:12+03:00

Вместо того, чтобы определить места под специальные полигоны для сбора мусора

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Прокурорские сотрудники обнаружили множество нарушений природоохранного законодательства в Подгоренском районе. Выяснилось, что администрации поселений не создали места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Фактически мусор валили где попало, что могло принести вред окружающей природе. Причем, нарушения эти уже выявлялись прокуратурой, но до сих пор органы местного самоуправления никаких мер не приняли к их устранению.

Прокуратура района направила в суд пять исковых заявлений с требованием обязать местные власти разработать схему размещения мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов, создать их и внести в соответствующий реестр.

ИСТОЧНИК KP.RU